Последствия будут аукаться. Лавров прокомментировал действия США и Израиля

Лавров предупредил о последствиях от действий США и Израиля на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля на Ближнем Востоке могут иметь тяжелые и долгосрочные последствия. Об этом он сказал в эфире программы «Вспомнить все» .

«Последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, — тяжелейшие. Они будут „аукаться“ еще очень долго», — заявил глава ведомства.

Лавров также отметил, что на Ближнем Востоке не работает жесткий и ультимативный подход в духе «соглашайтесь сейчас, пока не поздно». Такая стратегия не приносит результата в регионе.

Глава МИД подчеркнул, что в мире усиливается тенденция отхода от международного права, сравнив текущую ситуацию с периодами, когда глобальная система регулирования фактически отсутствовала и действовал принцип «сила решает все».

Сегодня, 21 марта министру иностранных дел исполнилось 76 лет. С днем рождения его поздравила официальный представитель МИД Мария Захарова, опубликовав короткое сообщение в своем телеграм-канале.