Премьер Армении прилетел в Москву на День Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Армянский лидер посетит парад, который состоится 9 мая на Красной площади.

Официально подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях в День Победы главы 19 стран. Среди приглашенных гостей на главной площади России будут главы государств СНГ, а также лидеры КНР, Буркина-Фасо, Бразилии, Вьетнама, Венесуэлы, Сербии, Кубы и Словакии.

Ранее в столицу России также прибыли глава Республики Сербской Милорад Додик, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко, отметил RT.