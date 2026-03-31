Липаев: РФ не пойдет на сближение с Румынией без смены ее антироссийского курса

Нормализация российско-румынских отношений станет возможной только после того, как Румыния откажется от своего антироссийского курса. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.

Дипломат подчеркнул, что рассчитывать на возобновление сотрудничества в сложившихся условиях было бы наивно. По его словам, Россия, обладающая огромной территорией и неисчерпаемыми природными ресурсами, объективно не нуждается в сближении больше, чем сама Румыния.

«О нормализации отношений речь может пойти только тогда, когда Бухарест откажется от своего нынешнего антироссийского курса», — приводит агентство слова посла.

Липаев также обратил внимание на общий тренд в отношениях России с европейскими государствами. Он отметил, что ситуация ухудшилась не только с Румынией, но и практически со всеми странами Евросоюза. Некоторые из них, как указал российский дипломат, решили, что настал удобный момент для попытки взять реванш за события 1941 года.

Ранее Липаев обвинил страны Запада в безответственном отношении к распространению ядерного оружия. Распыление контроля над ним опасно для всего мира, подчеркнул он.