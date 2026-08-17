Посол Японии не явился в МИД России после вызова из-за заявлений про Путина

Посла Японии в Москве Акиру Муто вызвали в МИД России, но он пока не явился, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Видеозапись пресс-конференции опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

С послом обсудят поведение властей Японии в связи с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. Еще одной темой станет работа самого Муто. Ему напомнят о необходимости уважать российские законы и процедуры, установленные для зарубежных дипломатов.

Лавров рассказал, что посла вызвали сразу после протеста Токио, но ни 14, ни 17 августа он не явился, а причину в посольстве объяснили туманно.

Также Лавров охарактеризовал претензии Японии по поводу посещения Путиным Итурупа как выходящие за рамки приличий. Он напомнил, что принадлежность островов закреплена в уставе ООН, который в Токио ратифицировали.