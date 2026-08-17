«Перешли черту приличий». Лавров охарактеризовал реакцию Японии на посещение Путиным Курил

Претензии японских дипломатов по поводу визита президента России Владимира Путина на остров Итуруп совершенно неприемлемы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Видеозапись пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ганы Сэмюэлом Окудзето Аблаквой опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории РФ», — отметил Лавров.

Он напомнил, что в седьмой статье устава ООН закреплен переход архипелага под российскую юрисдикцию. Также глава МИД сообщил, что посла Японии вызвали в дипведомство, но он пока не явился под предлогом плохого самочувствия.

Ранее официальные лица в Токио выразили возмущение в связи с визитом Путина на Курилы. Официальные претензии предъявили российскому послу.