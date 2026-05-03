Послеродовую реабилитацию женщин предложили включить в систему ОМС

«У нас есть ряд, так скажем, вопросов, связанных с косметическими операциями. Вот возьмем женщин, возьмем беременность, да? Почему бы не ввести в ОМС, например, реабилитацию беременных после родов. Чтобы они отдохнули где-то, чтобы они поправили свое здоровье вместе с ребенком», — предложил Леонов.

По мнению парламентария, отдых и восстановление, а при необходимости — исправление косметических дефектов — это то, что нужно молодым матерям от государства. И это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами.

Одним из признаков послеродовой депрессии может быть утрата способности радоваться. Также послеродовая депрессия изначально похожа на накопленную усталость и внутреннее истощение, когда даже после длительного отдыха женщина чувствует себя уставшей.