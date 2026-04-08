Психолог Рихтере назвала утрату способности радоваться признаком послеродовой депрессии

Семейный психолог Карина Рихтере поделилась информацией о главных признаках послеродовой депрессии, которые часто остаются незамеченными. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам специалиста, послеродовая депрессия изначально похожа на накопленную усталость и внутреннее истощение.

«Даже после отдыха женщина не чувствует себя восстановившейся. После полноценного сна или прогулки она возвращается к тому же состоянию», — объяснила эксперт.

Также при послеродовой депрессии женщинам приходится прикладывать значительные усилия, чтобы выполнить даже простые действия. Еще один тревожный сигнал — это утрата способности радоваться, добавило ИА НСН.