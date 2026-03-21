«Есть такой день в году». Захарова поздравила Лаврова с 76-летием
Официальный представитель МИД России Мария Захарова необычно поздравила министра иностранных дел Сергея Лаврова с днем рождения. Пост она опубликовала в своем телеграм-канале.
«Есть такой день в году — 21 марта», — написала она.
Лаврову исполнилось 76 лет. Министра иностранных дел также поздравил ФК «Спартак», назвав его преданным болельщиком.
«Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и много радостных эмоций от игры любимой команды!» — заявили в пресс-службе клуба.
Ранее Лавров и его швейцарский коллега Иньяцио Кассис поздравили друг друга с 80-летием со дня возобновления дипломатических отношений между странами.