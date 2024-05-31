Михаила Попова освободили от должности замсекретаря Совбеза

Путин отправил в отставку замсекретаря Совбеза Попова

Владимир Путин отправил в отставку заместителя секретаря Совета безопасности Михаила Попова. Указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — указали в документе.

Попов находился на посту замсекретаря Совбеза с 29 марта 2013 года. Он является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и других наград. Также Попов — лауреат Государственной премии имени маршала Жукова.

На прошлой неделе Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. До этого Госдума приняла проект о прекращении полномочий парламентария Елены Ямпольской.

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