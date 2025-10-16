Китайская пресса сочла, что Москва готовит жесткий ответ Западу за заморозку российских активов. По мнению аналитиков издания Sohu , президент России Владимир Путин намерен действовать решительно и без компромиссов.

Последняя капля для Путина

В Sohu обратили внимание на то, что требования о конфискации замороженных активов Центробанка появляются в западной прессе все чаще. По мнению китайских политологов, это может стать для Путина последней каплей.

По словам авторов публикации, Европа и США совершенно напрасно считают, что Москва отреагирует на кражу своих средств риторически. Политологи КНР придерживаются другого мнения — они полагают, что Владимир Путин уже подготовил целую комбинацию жестких ответных ударов.

Притом первый из них глава России уже нанес, когда подписал указ, который позволяет проводить ускоренную продажу государственных активов. Агентство Bloomberg предполагало, что такой документ дает Москве мощный инструмент: если Евросоюз начнет арест российских активов, Кремль ответит симметрично.

Россия готова к долгой мести?

Аналитики называют этот шаг только началом. Второй удар, по данным Sohu, может быть стратегическим — Россия намерена ускорить процесс дедолларизации, начать массовый вывод активов из западных банков и привлечь к этому союзников в Азии и на Ближнем Востоке.

Самым суровым, по оценке китайских экспертов, станет третий этап. Россия, утверждают они, ответит не только экономическими методами, но и политическими и военными действиями, усилив операцию на Украине и укрепив собственные позиции на международной арене.

«Если Запад заберет российские деньги, Путин не оставит камня на камне от их финансовой системы», — цитирует Sohu аналитиков, отмечая, что Россия готова к долгой и системной мести, которая изменит мировую экономику.