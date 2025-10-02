Раскрылся шокирующий план Кремля. Европа сама останется без активов

Bloomberg узнал о плане России на случай конфискации ее активов

Россия готовит жесткий ответ на возможное изъятие ее замороженных активов в Европе. По сведениям источника Bloomberg , речь может идти о быстрой национализации и последующей распродаже уже иностранных активов.

Агентство утверждает, что такую информацию в редакцию передал собеседник, близкий к правительству России. По его данным, быстрая распродажа иностранных активов может быть реализована в рамках нового механизма приватизации.

Указ, который позволяет в ускоренном порядке продавать государственные активы, глава России Владимир Путин подписал 30 сентября. В документе отмечалось, что это ответ на недружественные действия иностранных государств, в том числе санкции.

Собеседник Bloomberg заявил, что именно этот документ призван ускорить продажу различных компаний, как российских, так и иностранных. Если Евросоюз начнет арест активов России, Москва ответит симметрично.

В России продолжают работать сотни иностранных компаний. Многие из них не ушли даже после введения западных санкций. Среди них — Uniсredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo и Mondelez.

Активы российского Центробанка в размере более 260 миллиардов евро заморожены в западных странах с 2022 года. В конце сентября 2025 года президент Франции Макрон заявил, что Евросоюз не планирует конфисковывать эти средства.