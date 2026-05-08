Минобороны заявило о нарушениях перемирия со стороны Украины

Российские военнослужащие зеркально отреагировали на нарушения перемирия со стороны Украины. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что с 00:00 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах. Это делалось согласно решению Верховного главнокомандующего.

Однако, несмотря на объявление перемирия, ВСУ продолжили бить беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск, а также по гражданской инфраструктуре в Белгородской и Курской областях.

«ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА», — рассказали в министерстве.

Всего в зоне СВО зафиксировали 1365 нарушений перемирия со стороны Украины. ВС России наносили ответные удары по огневым позициям противника и местам запуска БПЛА.

Ранее стало известно, что объявленное Россией перемирие продлится по 10 мая.