Захарова поинтересовалась, кто поверит в желание Зеленского уйти с поста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала жесткую оценку планам Зеленского по сохранению власти на Украине. Своими предположениями дипломат поделилась с интервьюером популярного подкаста, выдержки из него привело РИА «Новости» .

Мария Захарова указала на то, что Зеленский «маниакально стреножен страстью к власти» и подвержен множеству пороков, что исключает его добровольный отказ от полномочий.

«Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдет?» — пояснила свою мысль спикер МИДа.

По мнению Марии Захаровой, страны Запада инвестировали в Зеленского колоссальные средства. На украинского лидера завязаны масштабные коррупционные схемы, поэтому из такой ситуации его просто не отпустят.

Официальный пятилетний срок полномочий Зеленского истек после мая 2024 года. С того момента выборы президента на Украине так и не проводились.

В конце марта жена Зеленского Елена в интервью заявила, что и она, и ее муж, «устали» от власти.