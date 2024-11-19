Автоюрист Воропаев заявил, что российских автомобилистов не пугает повышение штрафов за нарушение ПДД

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с радио «Говорит Москва» заявил, что российские автомобилисты отнеслись несерьезно к сообщению о возможном повышении штрафов.
Эксперт уверен, что значительного влияния на статистику аварийности повышение штрафов не окажет, другое дело — установка камер видеонаблюдения.
«Установка камер автоматической фото/видеофиксации значительно снизила аварийность на дороге. Вот это повлияло прямо кардинально на аварийность», — сказал он.
Ранее СМИ писали, что в России хотят увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сейчас правительство разрабатывает поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Они могут быть приняты к 1 января 2025 года.
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