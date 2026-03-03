Зеленский забеспокоился из-за возможного срыва поставок оружия из США

Украина может столкнуться со сложностями с получением ракет и оружия, которые требуются самим США в операции против Ирана. Об этом итальянской газете Corriere della Sera заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что ракеты и установки для защиты воздушного пространства теперь могут понадобиться американцам и их союзникам на Ближнем Востоке.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что на фоне операции США и Израиля против Ирана Украина выпала из мировой повестки. По его словам, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке Зеленский исчез на Западе как политическая фигура.

Европейские страны и США пересмотрели свои приоритеты и сменили информационную модель. Теперь украинское руководство не вписывается в новые реалии, подчеркнул эксперт. По его мнению, обсуждение вступления республики в Евросоюз или Североатлантический альянс вряд ли возобновится.