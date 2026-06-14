Пушков: власти Польши слишком далеко зашли в маниакальной поддержке Украины

Власти Польши слишком далеко зашли в маниакальной поддержке Украины, и это очевидно многим. Об этом заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

«В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко», — написал политик.

Пушков напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий, сделавший поначалу «пару резких движений», с тех пор «молчит в тряпочку». По словам сенатора, Навроцкому, видимо, дали понять из Брюсселя, что ему не стоит высовываться.

Он напомнил, что на стенах в Польше наравне с польскими висят украинские флаги, под которыми в Киеве «с помпой хоронят убийц поляков».

Ранее Туск обвинил украинские власти в отсутствии исторического мышления и эмпатии, они не понимают чувствительности поляков.