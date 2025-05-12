Половину бюджетных мест в вузах распределят для приоритетных сфер в экономике

Половину бюджетных мест в университетах будут выделять по государственному заказу для подготовки кадров в ключевых отраслях российской экономики. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Будет продолжено плановое увеличение нормативов затрат на обучение востребованных инженерных кадров», — отметил он.

По словам вице-премьера, правительство законодательно закрепит контроль над набором студентов на платные места. С 2025/26 учебного года льготные образовательные кредиты под 3% годовых будут предоставляться только тем, кто выбрал профессии, важные для экономики страны. Например, инженерные специальности.

Также Чернышенко рассказал о системной работе по подготовке квалифицированных кадров. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» продолжают развивать передовые инженерные школы. В стране создали уже 50 таких учреждений. Только в 2025 году около двух тысяч выпускников устроятся на работу в технические компании.

Ране Мишустин призвал подготовить к 2028 году миллион специалистов, чтобы восполнить кадровые потребности экономики. Министерству просвещения поставили задачу подключить все российские колледжи к федеральному проекту «Профессионалитет».