Минпросвещения поручили подключить все колледжи к проекту «Профессионалитет»

Министерство просвещения обязали в ближайшие годы подключить все российские колледжи к федеральному проекту «Профессионалитет». Об этом заявил на заседании председатель правительства Михаил Мишустин, сообщило РИА «Новости» .

Премьер-министр отметил необходимость подготовить к 2028 году миллион специалистов, чтобы восполнить кадровые потребности экономики. Он напомнил, что на базе колледжей в регионах уже запустили 370 кластеров, которые объединяют более двух тысяч отраслевых компании.

Он призвал продолжать развивать проект и охватить все колледжи страны.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении мест на платные места в вузах. Изменения коснутся только направлений, которые не являются критически важными для экономики страны.

Инициатором проекта выступила группа депутатов и сенаторов. Документ составили после выступления президента Владимира Путина на заседании Совета по науке и образованию.