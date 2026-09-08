Лидеры европейских стран только «петушатся» заявлениями о якобы готовности к прямой войне с Россией. Об этом интернет-проекту «Сама Меньшова» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается европейской наглости, они „петушатся“, создают впечатление, будто как решат, так и будет. Они заявляют, что к 2030 году готовы воевать против нашей страны», — отметил министр.

Лавров напомнил заявление президента Владимира Путина, что после нападения на Россию война с Европой окажется очень короткой.

Представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отмечал, что ЕС уже отказался от экономического партнерства и выбрал антироссийский курс. По его мнению, на фоне растущей милитаризации Европы военный конфликт с Россией рискует начаться раньше 2030 года. Именно этот срок обсуждают европейские аналитики в Европе.