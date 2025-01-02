Полиция в России получит право входить в дома мигрантов

Российские полицейские с 5 марта получат право свободно входить в дома мигрантов, попавших под режим высылки. Новые нормы прописали в законе о контроле за иностранцами.
Правоохранители также смогут запрашивать у госорганов России и властей других государств документы для осуществления госконтроля.
С 5 марта полиция сможет наблюдать за иностранными гражданами с использованием технических средств, в том числе будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля либо легализовать свой статус. Для урегулирования статуса иностранцы должны соблюсти ряд условий, в том числе сдать биометрию и погасить долги. Миграционный режим высылки в стране начнет действовать 5 марта.
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