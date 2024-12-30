Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля

Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свой статус. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Требование не распространится на иностранцев, желающих остаться в России на законных основаниях. Для этого они должны соблюсти ряд условий: сдать биометрию, пройти тестирование на наркотики и заболевания, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов страны, погасить все задолженности.

Также должны отсутствовать основания, по которым мигрантам могут аннулировать патент, разрешение на работу или вид на жительство.

Указ Путина стал дополнением к закону о высылке иностранных граждан, находящихся в России нелегально. По нему в стране с 5 февраля 2025 года вводят миграционный режим высылки.

Ранее стало известно, что иностранные граждане, детей которых признали нежелательно находящимися на территории России, получат аналогичный статус.