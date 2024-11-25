Политолог Тарасов: российские дипломаты участвуют в мирных переговорах на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты занимаются разработкой проекта мирных соглашений между Израилем и Ливаном, несмотря на эскалацию конфликта. В переговорах также были замечены российские дипломаты, рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По его словам, сейчас активизировала закулисная дипломатия на фоне междуцарствия в США, вызванного слабеющей командой Джо Байдена и еще не набравшей силу администрацией избранного президента Дональда Трампа. Создается проект мирного соглашения по Ливану.

«Если это соглашение будет поддержано Трампом, а он хочет поддержать его, это означает, что он уходит от конфронтации, он создает схему „США, Израиль, Ливан“», — заявил политолог.

Он отметил, что дипломатов из России уже заметили на территории Израиля и Каира.