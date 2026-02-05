Политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» поднял тему этических и нравственных ценностей в современном обществе, сравнив современное поведение европейской знати с прошлым поведением монархов и высших классов.

Камкин подчеркнул, что в прошлые эпохи аристократы и государственные деятели демонстрировали высокие стандарты чести и достоинства, стремясь укрепить свой имидж и завоевать расположение народа. Современные же лидеры предпочитают скрывать истинные мотивы своих действий и прилагают усилия для включения в специфические элитарные группы, подобные кругу знакомств известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Участие в закрытых вечеринках, организуемых подобными персонами, символизирует получение привилегий и освобождение от ответственности за правонарушения. Несмотря на успех и популярность, многие знаменитости и политики, участвовавшие в подобных мероприятиях, вероятно, связаны с нарушениями закона и коррупционными схемами, добавил политолог.