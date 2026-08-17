Политолог Фельдман назвал Мекканский пакт военной дугой сдерживания вокруг Ирана

Оборонное соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана фактически создает военную дугу сдерживания вокруг Ирана. Об этом в беседе с 360.ru заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Сколько бы турецкие официальные лица ни заявляли, что пакт не направлен против третьих стран, реальность такова, что сдерживание Ирана является его краеугольным камнем. Это не просто дипломатический сигнал, это создание военной дуги сдерживания вокруг Ирана», — отметил Фельдман.

Он подчеркнул, что новый формат объединяет экономические возможности Саудовской Аравии, военный потенциал Турции и ядерный статус Пакистана. При этом говорить о полноценном военно-политическом блоке пока рано: у участников нет единого командования, общих штабов и постоянных структур.

О том, зачем Турции, Саудовской Аравии и Пакистану понадобился оборонный союз и почему его поддержал Дональд Трамп, читайте в материале 360.ru.