Поклонская: Жириновский хотел выменять ее у Володина на кого-то из ЛДПР

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская рассказала, что экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский хотел, чтобы она шла в Госдуму от его партии, а не от «Единой России». Интервью опубликовал YouTube-канал «Студия Аврора».

Поклонская отметила, что прошла в парламент по спискам «Единой России», но при этом не являлась членом партии. После избрания в Госдуму лидер ЛДПР обратился к спикеру палаты Вячеславу Володину с необычным предложением.

«Жириновский как-то говорит: „Вячеслав Викторович, давайте меняться. Вы нам Поклонскую, а мы вам — кого-то другого взамен“», — рассказала советник генпрокурора.

Она добавила, что это звучало как шутка, но в шутках частенько есть лишь «доля шутки».

Жириновский еще при жизни сделал верный прогноз по переговорам российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Политик заявил, что у глав России и Соединенных Штатов есть все шансы найти общий язык.