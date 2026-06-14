«Пока много дел». Песков не сказал, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем

Песков не сказал, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем

Представитель Кремля Дмитрий Песков не дал четкого ответа, планирует ли президент России Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с юбилеем. Об этом сообщило RTVI .

«Пока много дел по российской повестке дня», — ответил Песков на вопрос, собирается ли российский лидер лично позвонить Трампу или отправить ему поздравительную телеграмму.

«Интерфаксу» пресс-секретарь пообещал сообщить, если поздравление будет направлено.

Американскому президенту 14 июня исполняется 80 лет. Накануне он опубликовал на своей странице в Truth Social очередную ИИ-картинку с обещанием «дискомбобулировать» противника.