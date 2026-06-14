Трамп поразил врагов обещанием дискомбобуляции

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social очередную ИИ-картинку. Рисунок политик снабдил подписью с обещанием «дискомбобулировать» противника.

На изображении Трамп стоит на палубе авианосца спиной к зрителю и внимательно всматривается в морскую даль через бинокль. На его куртке отчетливо видна золотистая надпись «Commander in Chief» («Главнокомандующий»).

По воде перед ним двигаются боевые корабли Военно-морских сил США, среди которых неожиданно выделяется трехмачтовый старинный деревянный парусник с американским флагом.

Композицию завершает крупный текстовый лозунг, гласящий, что оппоненты «будут дискомбобулированы». Слоган можно перевести как «Вы будете дезориентированы» — Трамп использует редкое английское слово discombobulate.

Глава государства использует этот термин иначе. Президент уверял, что у США есть некое секретное оружие под названием «дискомбобулятор». Предполагается, что его использовали в операции против Николаса Мадуро.