Появились кадры из кабинета Путина после заявления об «Орешнике»

Журналист Зарубин показал видео с Путиным после его рассказал об «Орешнике»

Кадры после недавнего обращения президента России Владимира Путина к нации, которые не попали в трансляцию, опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Отрывок видео репортер выложил в Telegram-канале .

На кадрах видно, что Путин после окончания речи встал, поправил кресло, а также проверил ящик рабочего стола, откуда достал пачку неизвестных бумаг и пролистал их.

Обращение к нации президент России Владимир Путин сделал 21 ноября. Он заявил, что украинский военный завод «Южмаш» поразила новая баллистическая ракета средней дальности «Орешник».

Глава государства подчеркнул, что это стало ответом на удары западным дальнобойным оружием по Брянской и Курской областям. Президент добавил, что неоднократно указывал на то, что без западных специалистов, предоставивших украинским боевикам ракеты, их использование невозможно.

В случае новых ударов или дальнейшей эскалации со стороны Запада, обратил внимание Путин, Россия проведет испытания новых вооружений на территории других стран в качестве ответа.