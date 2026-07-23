Появились детали переговоров Рубио и Лаврова в Маниле

Лавров и Рубио обсудили обстановку на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля в Маниле провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня. Подробности встречи появились на сайте российского министерства.

Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и заявил о недопустимости дальнейшей накачки ВСУ вооружениями. Глава МИД вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность анкориджским предложениям.

«Была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе», — заявили в МИД.

Стороны уделили внимание нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США. Также Лавров и Рубио договорились о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств. Встреча длилась 35 минут.