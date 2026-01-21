Подростки и их родители пожаловались Мизулиной на действия работников банка

Жители разных регионов России пожаловались на действия сотрудников Т-банка, которые не дают родителям следить за операциями на банковских картах несовершеннолетних детей и требуют от школьников личного присутствия в офисе в Москве для разблокировки счетов. Об этом рассказала в телеграм-канале член Общественной палаты, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В декабре к общественнице обратилась 14-летняя школьница из Санкт-Петербурга. Девочка рассказала, что ее карту заблокировали, а для разблокировки потребовали лично приехать в офис в столицу.

«Девочка — молодец, не побоялась и обратилась повсюду: в Центробанк, Генпрокуратуру, к губернатору и в другие органы власти. Правда, нигде ей не дали четкого ответа», — рассказала Мизулина.

То же самое происходит, по словам родителей из Тамбова, и в случае утери карты. Некоторые банки даже навязывают платные уведомления о действиях ребенка, при этом родители не могут пресечь попытки, например, втянуть их детей в дропперскую схему и подставить под уголовную ответственность.

Мизулина не исключила, что для решения этой проблемы понадобятся изменения в законодательстве, поэтому подготовила обращения в Генпрокуратуру и палаты парламента.

