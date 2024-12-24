Под Петербургом начались переговоры Путина и Рахмона

Глава России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры. Встреча проходит на площадке горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как рассказали в Кремле перед началом встречи, в ходе переговоров лидеры стран обсудят ключевые моменты развития двусторонних отношений в различных сферах. Кроме того, на повестке стоят и региональные вопросы, в частности, ситуация в Афганистане. Отдельной темой разговора станут вопросы миграционной политики.

В минувшие выходные российский лидер встретился в Москве с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Поездку зарубежного гостя подготовили за несколько дней. Главной темой переговоров стали поставки газа.