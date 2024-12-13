Почти 80% россиян выразили доверие Путину

Большинство российских граждан доверяют президенту Владимиру Путину и одобряют его работу. Об этом сообщил ВЦИОМ .

Опрос показал, что деятельность главы государства одобрили 75,7% респондентов. Доверие Путину выразили 78,7% опрошенных россиян.

Немного ниже уровень доверия оказался к председателю правительства Михаилу Мишустину — на вопрос о нем утвердительно ответили 61,1% респондентов. Его работу одобрили 52,6% россиян.

Также участники исследования ответили на вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Порядка 35,5% отдали бы голос за «Единую Россию», 9,3% — за КПРФ, 10,8% — за ЛДПР, 7,3% — за «Новых людей». Еще 4,2% проголосовали бы за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В ноябре и начале декабря о доверии Путину заявили более 80% опрошенных российских граждан. В рамках исследования, проходившего с 29 ноября по 1 декабря, работу Мишустина положительно оценили 58% респондентов.