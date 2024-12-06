Более 80% россиян заявили о доверии Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 82% россиян, еще столько же граждан считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» .

Исследование прошло среди 1,5 тысячи россиян с 29 ноября по 1 декабря.

«О доверии к Владимиру Путину сообщили 82% жителей России, изменений за неделю не произошло. Также 82% граждан заявили, что на посту президента страны он свою работу выполняет хорошо», — отметили специалисты.

Положительную оценку работе председателя правительства Михаила Мишустина дали 58% опрошенных. Также 54% респондентов хорошо оценили работу кабмина.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 45%, ЛДПР — 10%, КПРФ — 9%, «Новые люди» и «Справедливая России — За правду» — по 3%.

В ноябре уровень доверия россиян Путину составил 79,4%, его деятельность одобрили 76,5%, сообщали во ВЦИОМ.