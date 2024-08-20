Почти 250 миллионов рублей направят на восстановление электросетей в новых регионах

Кабмин направит 250 млн рублей на восстановление электросетей в новых регионах

Примерно 250 миллионов рублей планируют направить в новые регионы для восстановления электросетей. Об этом сообщил сайт правительства России.

Деньги из резервного фонда правительства получат Донецкая, Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области на ликвидацию последствий аварий и ремонт поврежденных распределительных электросетей. Распоряжение уже подписали.

На выделенные средства закупят оборудование, материалы и кабельную продукцию. В общей сложности восстановят как минимум 528 объектов электросетевого комплекса.

Российские власти также выделят деньги на развитие спорта в новых регионах. Там закупят оборудование для физкультурно-оздоровительных комплексов.