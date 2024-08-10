Правительство выделит средства на развитие спорта в новых регионах

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получат субсидии на покупку и установку оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщили в пресс-службе правительства России. Там уточнили, что средства в новые регионы направят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Благодаря субсидиям в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях появятся новые комплексы открытого типа. Жители смогут заниматься разными видами спорта, включая футбол и волейбол. Найдется место и любителям воркаута.
В правительстве напомнили, что программу социально-экономического развития новых территорий утвердили еще в апреле прошлого года.