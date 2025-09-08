Венгерский премьер-министр Виктор Орбан произнес речь на открытии политического сезона правящей партии. В числе прочего он заявил, что «произошла победа России» и предостерег Евросоюз от распада. Трансляцию выступления политика вела местная газета Portfolio .

Орбан рассказал, что в 2025 году очевидными стали несколько важных вещей. Франция, по его словам, не оправилась от внутриполитического кризиса. БРИКС еще больше укрепился, а фундаментальная дилемма евро не решена.

Политик считает, что у США сложилась новая стратегия, суть которой заключается в том, что теперь Белый дом «смотрит фактам в лицо». Орбан уверил, что американское правительство поняло — «Россия выиграла, и без развертывания западных войск победа России необратима».

Гарантии безопасности для Украины, добавил Виктор Орбан, означают раздел этой страны. По его словам, Запад признал «существование зоны российского контроля».

Евросоюз же, как считает премьер Венгрии, вступил в состояние распада и раздробленности. Политик предположил, что это образование войдет в историю как «благородный эксперимент с удручающим результатом».