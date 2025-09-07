Орбан спрогнозировал раздел Украины на три зоны после завершения конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения конфликта Украина может быть разделена на российскую, демилитаризованную и западную зоны. С таким прогнозом он выступил на открытии политического сезона в городе Кетче, сообщило РИА «Новости» .

«Мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон», — приводит агентство его слова.

По словам Орбана, западные страны фактически уже признали существование российской зоны, которая охватывает около 20% территории Украины. Дискуссия, отметил он, идет лишь о том, сколько областей войдут в нее.

Второй частью, по его словам, станет демилитаризованная зона, расстояние до которой от российской территории сейчас обсуждается — от 40 до 200 километров. Третья — западная зона, очертания и статус которой пока не определены.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью Times также допускал возможность раздела Украины на зоны контроля по аналогии с послевоенным Берлином, но без участия американских наземных войск.