Свыше 100 педагогов трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский учитель»

В этом году программе «Земский учитель» исполняется пять лет. Благодаря ей в малые города и села Подмосковья удалось привлечь более 100 педагогов. Каждый из них получил единовременную выплату — миллион рублей. О том, насколько сложно работать в сельской школе рассказала Анастасии Букреевой в интервью 360.ru учитель английского языка Саввино-Каринской школы в Одинцове Светлана Нечаева.

Светлана переехала в Московскую область из Сочи. Устройство на работу по программе «Земский учитель» проходило несколько месяцев. Светлана подала заявку на участие в феврале, а в июне ее пригласили на работу в Московскую область. Она подчеркнула, что отбор проходил достаточно просто, необходимо лишь было собрать пакет документов и портфолио за 18 лет работы педагогом.

«Я бы рекомендовала преподавателям включать все документы. Я даже добавила свою волонтерскую деятельность на Олимпийских играх, а также международные сертификаты о работе со школьниками по обмену», — добавила Нечаева.

Учитель обязуется отработать в школе не менее пяти лет. По словам Светланы, это гарант стабильности и уверенности в том, что работа никуда не денется. В сельской школе для учителей также предусмотрены дополнительные выплаты и бесплатные курсы повышения квалификации.

«Коллектив принял меня очень тепло. Я благодарна руководству школы за помощь с регистрацией. Они мне также подсказали, как снять квартиру, помогли в медицинских вопросах», — заключила Нечаева.

Выплаты Светлана получила в сентябре, как только вступила в должность. При этом, распоряжаться средствами педагог может, как хочет. Так, Светлана планирует вложить деньги в покупку недвижимости в Звенигороде.