По решению Путина. Беременным студенткам в России начали выплачивать больше

Студенткам в России увеличили декретные выплаты в среднем до 90 тысяч рублей

Российским студенткам, которые учатся на очном отделении, стали платить заметно больше за рождение ребенка. Об этом на заседании Совета Евразийского женского форума рассказала замминистра труда Ольга Баталина.

Раньше расчет таких выплат устанавливался в зависимости от размера стипендии. Беременные студентки получали до 5000 рублей в месяц.

Урегулировать ситуацию в январе 2025 года поручил президент России Владимир Путин. Уже летом того же года соотвествующий закон приняла Госдума: теперь за основу расчета выплат берут минимальную сумму, необходимую для жизни в конкретном регионе.

Благодаря этому средняя выплата студенткам по беременности и родам в России выросла до 90 000 рублей. Сумма пособия варьируется — в Чукотском автономном округе она составляет 235 тысяч рублей.

Новый порядок расчета действует с осени 2025 года. За прошлый год повышенные пособия получили 5000 студенток.