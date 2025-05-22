Пособия по беременности и родам для студенток привяжут прожиточному минимуму

Новый расчет пособий для беременных студенток увеличит сумму до 90 тысяч рублей

Фото: РИА «Новости»

Правительство России выступило за изменение расчета пособий по беременности и родам для студенток. Теперь за основу возьмут величину регионального прожиточного минимума, а не стипендии. Такой шаг позволит будущим мамам получить больше средств. Об этом в ходе заседания Госсовета заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что необходимые изменения в законодательство кабмин уже готовит.

«Сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей. Точный размер выплаты будет зависеть от конкретного субъекта», — привела заявление Мишустина пресс-служба кабмина.

Премьер-министр добавил, что средства выделят из федерального бюджета, рассчитывать на них смогут студентки-очницы вузов и колледжей, учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций.

Мишустин призвал депутатов Госдумы не затягивать с рассмотрением законопроекта, чтобы он вступил в силу с нового учебного года.

«Эта мера станет хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием ребенка», — добавил премьер-министр.

Подготовленный правительством законопроект о пособиях по беременности и родам для студенток предусматривает, что ответственность за выплаты возложат на Социальный фонд. Сейчас учащиеся девушки получают деньги за счет образовательных организаций, поэтому средняя сумма пособия не превышает 20 тысяч рублей.

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