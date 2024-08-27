Кремль анонсировал список поручений по экономике после совещания у Путина

Песков: перечень поручений по экономике сформулируют в сжатые сроки

Фото: РИА «Новости»

Перечень поручений по итогам совещания Владимира Путина по экономическим вопросам будет сформулирован в ближайшее время. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сообщил, что проект уже подготовлен, но после совещания в него вносятся коррективы и дополнения. После доработки он будет обнародован.

В перечень поручений войдут и меры по борьбе с инфляцией.

«Инфляция выше целевых показателей. Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — отметил Песков.

Совещание по экономике с участием президента России прошло 26 августа. Владимир Путин призвал Центробанк и правительство повысить эффективность борьбы с инфляцией.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают уже этой осенью.

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