Россиянам рассказали, какие продукты подорожают уже этой осенью

В начале осени в России подорожает ряд продуктов, темпы роста цен зависят от многих факторов. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм» .

Она напомнила о появившихся в СМИ данных об увеличении стоимости продуктов питания на 5-40% из-за расходов на логистику, инфляции, упаковку, персонал и сырье. Такой большой разброс эксперт объяснила тем, что ценообразование может быть разным в каждом сегменте.

Например, неурожай ягод и яблок, из которых потом делают соки, сидры и прочую продукцию, может взвинтить на нее цены. При этом масличные и зерновые наоборот могут подешеветь, потому что сезон сбора урожая в самом разгаре.

Также увеличится стоимость импортных товаров. Это какао, кофе, специи и экзотические фрукты. Вероятно, поднимется цена алкогольных напитков.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявил, что россияне смогут купить красную икру и рыбу к Новому году по привычным ценам. По его словам, нет предпосылок для подорожания этих продуктов.