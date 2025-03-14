«По говну вы должны походить»: Лукашенко рассказал, как воспитывал губернаторов
Лукашенко рассказал в Совфеде, как возил губернаторов «по говну»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации, поделился опытом воспитания губернаторов и других чиновников. Его слова привела газета «Коммерсант».
«Я многое сделал для того, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Простите меня, говорю им: по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его», — рассказал он.
После таких мер, по словам белорусского лидера, один из его воспитанников дорос до премьер-министра. Лукашенко отметил, что у молодых политиков было хорошее экономическое образование, но их необходимо было наглядно ознакомить с ситуацией на земле.
«Валентина Ивановна, у вас же нельзя так говорить?» — поинтересовался политик после этой истории у спикера Совфеда.
«Вам можно все, Александр Григорьевич», — ответила Матвиенко.
Несколько дней назад правительство Белоруссии возглавил 49-летний Александр Турчин, до этого занимавший должность председателя Минского облисполкома. Прежний премьер-министр — Роман Головченко — возглавил Национальный банк вместо Павла Каллаура, который пока не получил нового назначения.