По-другому не умеют. Захарова назвала безумной политику Запада в Грузии | 360°

19 мая 2024, 03:38
По-другому не умеют. Захарова назвала безумной политику Запада в Грузии
Захарова: Запад в Грузии действует жестко и безумно
Политика Запада в отношении Грузии жестока и безумна, но по-другому они действовать не умеют. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что западные страны стали проводить жесткую политику после того, как провалились их усилия по дестабилизации обстановки в стране. Запад стал действовать жестко, с их точки зрения — эффективно.
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«С нашей точки зрения, безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли», — заявила Захарова.
Грузия не поддалась влиянию Запада, так как там есть люди, ориентированные на народ и национальные интересы, добавила она.
Захарова ранее отметила, что призывы ЕС разрешить протесты в Грузии напоминают вмешательство во внутренние дела государства.
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