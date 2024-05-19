По-другому не умеют. Захарова назвала безумной политику Запада в Грузии | 360°

Власть 19 мая 2024, 03:38 По-другому не умеют. Захарова назвала безумной политику Запада в Грузии Захарова: Запад в Грузии действует жестко и безумно РИА «Новости»

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Политика Запада в отношении Грузии жестока и безумна, но по-другому они действовать не умеют. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что западные страны стали проводить жесткую политику после того, как провалились их усилия по дестабилизации обстановки в стране. Запад стал действовать жестко, с их точки зрения — эффективно.

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«С нашей точки зрения, безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли», — заявила Захарова.

Грузия не поддалась влиянию Запада, так как там есть люди, ориентированные на народ и национальные интересы, добавила она.

Захарова ранее отметила, что призывы ЕС разрешить протесты в Грузии напоминают вмешательство во внутренние дела государства.