Плату за текущий ремонт в домах хотят вынести в отдельную строку в квитанциях за ЖКУ

В ГД предложили вынести плату за текущий ремонт в домах в отдельную строку

В России предложили вынести плату за текущий ремонт в отдельную строку платежных квитанций. С такой инициативой выступили представители «Единой России», сообщила газета «Известия» .

Законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы. В поправках предложили установить отдельную плату за текущий ремонт как самостоятельную составляющую платежа за содержание жилья, а также законодательно закрепить понятие «Программа текущего ремонта».

Разработку программы поручат управляющей организации, а окончательно ее утвердят жильцы на общем собрании.

«Наш законопроект улучшает прозрачность для всех сторон в содержании и обслуживании многоквартирных жилых домов: и для собственника, и для УК», — сказал один из авторов законопроекта, депутат ГД Марат Нуриев в беседе с журналистами.

Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили законопроект, который предоставит людям право на бесплатную парковку в местах, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры. По словам парламентариев, это значительно улучшит качество жизни россиян.