Парковку рядом с соцобъектами в России предложили сделать бесплатной

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев внесли законопроект, гарантирующий право на бесплатное пользование платными парковками в местах, которые прилегают к объектам социальной инфраструктуры. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Закон определит понятие «объекты социальной инфраструктуры». К ним относятся образовательные учреждения, больницы, объекты специализированного жилищного фонда, спортивные, культурные организации, а также религиозные объекты и объекты культурного наследия.

«Представьте, мама везет ребенка в школу, мчится в больницу или едет на концерт в местный ДК. Плата за парковку в таких случаях — последнее дело. Мы предлагаем не ломать голову, где припарковаться, не заплатив ползарплаты», — заявил Сергей Миронов.

Дмитрий Гусев отметил, что нормальный доступ к социальной инфраструктуре повысит качество жизни людей. Бесплатные парковочные места в течение 30 минут помогут людям оперативно решить вопросы, без спешки и лишних трат.