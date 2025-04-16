«Пять человек с лопатами». Силуанов возмутился неэффективным ремонтом дорог

Министр финансов России указал на бессмысленные траты в регионах

Министр финансов России Антон Силуанов подверг критике неэффективность инфраструктурных работ и коммунальных служб. Об этом сообщила газета РБК .

Выступая на заседании президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры, министр заявил, что в регионах наблюдаются повторяющиеся затраты на одни и те же участки — в частности, ежегодно заменяются бордюры.

По его словам, во многих случаях наблюдается крайне низкая производительность труда и нерациональное использование ресурсов.

«Траншею копают пять человек лопатами», — возмутился Силуанов.

Министр указал на необходимость повышения эффективности муниципальных структур. Также, как добавил чиновник, следует и «повышать эффективность» средств, которые федеральный бюджет распределяет по областям.

В середине марта стало известно, что Минфин России планирует разработать предложение по большой приватизации.