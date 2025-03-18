Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Министерство финансов России планирует разработать предложения по проведению большой приватизации. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«У нас будет предложение по „большой приватизации“. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — процитировал его ТАСС.

По его словам, необходимо утвердить новые стратегии развития государственных компаний, чтобы улучшить их вклад в достижение национальных целей.

Министерство финансов, Министерство строительства и главный оператор государственных программ поддержки «Дом.РФ» должны до 25 марта завершить разработку программы по расширению семейной ипотеки для семей с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Специалисты проанализируют результаты и эффекты от реализации этой меры и представят конкретные предложения для правительства.