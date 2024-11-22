Пьяный российский министр станцевал на вечеринке в Монголии

Министр спорта из Тувы станцевал пьяным на вечеринке в Монголии

Министр спорта из Тувы Субудай Монгуш на вечеринке в Монголии станцевал пьяным и попал на видео. Кадры с российским чиновником показал Telegram-канал «Что там опять в Туве?».

На видео можно заметить, что руководитель регионального спортивного ведомства развлекается в ночном заведении, а товарищ снимает его на смартфон.

В комментариях к публикации жители региона заявили, что министр за пределами государства представляет Россию и Туву неподобающе.

Авторы публикации не исключили, что 34-летний глава спортивного ведомства в результате лишится своего поста. Власти Тувы ситуацию с Монгушем пока что никак не прокомментировали.

Ранее стало известно, что членов правительства Самарской области предложили раз в полгода проверять на детекторе лжи. Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что меру будут применять в том числе при сведениях о коррупции и конфликтных ситуациях.