Членов правительства Самарской области проверят на полиграфе
Членов правительства Самарской области с 1 января начнут проверять на полиграфе
В Самарской области с 1 января 2025 года членам регионального правительства предложат на регулярной основе проходить проверку на полиграфе. Об этом на еженедельном оперативном совещании заявил губернатор Вячеслав Федорищев, его слова привел «Коммерсант».
«Систему „Полиграф“ внедрят в правительство области как средство объективного и оперативного получения информации с 1 января», — сообщил он.
Глава региона отметил, что систему будут использовать при проверке сигналов о коррупционной деятельности или в случае конфликтных ситуаций. При этом Федорищев подчеркнул, что процедура будет проходить исключительно на добровольной основе.
Полиграф, известный как детектор лжи, в основном применяют для определения достоверности информации, предоставляемой человеком.
HR-эксперт Гарри Мурадян объяснял, что полиграф обычно используют для проверки кандидатов на честность при трудоустройстве на работу с высокой зоной ответственности.