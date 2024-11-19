Членов правительства Самарской области проверят на полиграфе

Членов правительства Самарской области с 1 января начнут проверять на полиграфе

В Самарской области с 1 января 2025 года членам регионального правительства предложат на регулярной основе проходить проверку на полиграфе. Об этом на еженедельном оперативном совещании заявил губернатор Вячеслав Федорищев, его слова привел «Коммерсант» .

«Систему „Полиграф“ внедрят в правительство области как средство объективного и оперативного получения информации с 1 января», — сообщил он.

Глава региона отметил, что систему будут использовать при проверке сигналов о коррупционной деятельности или в случае конфликтных ситуаций. При этом Федорищев подчеркнул, что процедура будет проходить исключительно на добровольной основе.

Полиграф, известный как детектор лжи, в основном применяют для определения достоверности информации, предоставляемой человеком.

HR-эксперт Гарри Мурадян объяснял, что полиграф обычно используют для проверки кандидатов на честность при трудоустройстве на работу с высокой зоной ответственности.